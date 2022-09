SAD portista vai começar a pagar juros do empréstimo obrigacionista

A SAD do FC Porto informou esta quinta-feira, em comunicado enviado à CMVM, que vai começar a pagar, a partir do próximo dia 13 de outubro, os juros referentes ao cupão n.º 1 do empréstimo obrigacionista 2022-25."O pagamento dos juros das obrigações será efetuado através da Central de Valores Mobiliários, nos termos do seu regulamento, na qual se encontram integradas sob o código CVM: FCPTOM, sendo o agente pagador nomeado para o efeito o Haitong Bank, S.A.", pode ler-se no comunicado assinado pelo Conselho de Administração da SAD portista.