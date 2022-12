Saiba as fotos que mais marcaram Pinto da Costa na sua fotobiografia

Pinto da Costa foi a figura central da apresentação da sua fotobiografia, intitulada ‘Largos anos têm 14.600 dias’, que decorreu, esta tarde, no hall do Museu FC Porto.O líder dos dragões, que teve ao seu lado o autor do prefácio, D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, apontou algumas das imagens que mais o marcaram na obra que contempla mais de 500 fotografias."São 14.600 dias, são muitas vitórias, é difícil dizer quais são as fotografias que me tocam mais. É evidente que a fotografia com o Papa João Paulo II é especial para mim, a fotografia com o D. António a receber o Dragão de Honra é especial, a fotografia com dois grandes amigos, como são o D. Américo e o General Ramalho Eanes, que teve uma importância imensa no sucesso destes 40 anos, e sobretudo as fotografias daqueles que infelizmente já partiram e são muitos, como o Reinaldo Teles e o Teles Roxo, pessoas que me tocaram muito, que me ajudaram muito, e que ficam perpetuados neste livro", começou por referir Pinto da Costa.Não obstante a sua satisfação pelos êxitos do passado, o presidente do FC Porto apontou baterias ao futuro e à importância de chamar cada vez mais jovens ao universo do dragão."São 14. 600 dias, mas há mais dias que se seguem, há mais dias que virão, e todos nós temos de ter a noção de que o passado é para o Joel Cleto, que é um grande historiador, não é para nós, o passado está no museu. A nós, que temos responsabilidades, o que nos compete é olhar para o futuro, e olhar para o futuro é respeitar o passado, ser digno dele, trazer cada vez mais gente nova para o FC Porto, trazer a juventude, as crianças, que precisam de nós para que encontrem no desporto as virtudes que muitas vezes não encontram noutras atividades", rematou o líder dos dragões.Refira-se que a cerimónia contou com a presença de cerca de uma centena de pessoas, entre as quais a família de Pinto da Costa, administradores da SAD, órgãos sociais do clube e muitos adeptos.