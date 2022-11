Saiba quem Fábio Cardoso escolheu para formar uma equipa de 5

Na rubrica 'Eu+4', nas redes sociais do FC Porto, Fábio Cardoso revelou os jogadores com quem gostaria de formar uma equipa de 5. A grande surpresa reside na baliza, onde apontou Marco Pereira, com quem jogou no Santa Clara. De resto, mais um conjunto de elogios a Ricardo Carvalho, a sua grande referência, conforme já tinha assumido recentemente."Na baliza, o Marco Pereira, porque é muito bom com os pés e a minha equipa vai ter muita bola, portanto vai ajudar, para além de que é meu padrinho de casamento. Na defesa, o Ricardo Carvalho, é um jogador que admiro bastante, muito elegante, agressivo quando tinha que ser, muito elegante, muito inteligente, lia muito bem o jogo, muito importante na minha equipa para organizar o jogo. No meio-campo, o Zidane, porque gosto de jogadores com classe, elegantes, personificava o estilo de jogador que gosto de ver. No ataque, [Cristiano] Ronaldo, já que preciso de golos. Precisamos de golos para ganhar e e ele sabe fazê-los", explicou o central do FC Porto.O capitão/treinador seria Ricardo Carvalho, "todas as bolas paradas, excetuando o pontapé de baliza", ficariam de cargo de Cristiano Ronaldo. Para cozinhar já não seria CR7 o escolhido de Fábio Cardoso: "Todos menos o Ronaldo, que ia ser muito saudável... (risos)"