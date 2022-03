Saída para Lisboa à tarde

O FC Porto realiza, esta manhã, o segundo e último treino de preparação para o clássico com o Sporting. No final da sessão, Sérgio Conceição faz a antevisão ao duelo, em conferência de imprensa. A meio da tarde, os convocados partem para Lisboa, onde vão pernoitar. Quanto aos adeptos, a grande maioria deles só viaja no dia jogo, sendo que a concentração está marcada para as 18.30 horas, na Avenida Padre Cruz. Depois, saem para Alvalade na caixa de segurança.