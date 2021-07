Samba Koné em destaque na conquista do FC Porto B em Espanha

A equipa B do FC Porto soma e segue. Depois de ter despachado o Extremadura por 3-0 na meia-final do Troféu Luis Bermejo, os jovens dragões impuseram-se na final frente à equipa local, o Badajoz, conquistando o torneio quadrangular de pré-época. E fê-lo graças a um golo solitário de Samba Koné, reforço para a nova temporada que já tinha dado nas vistas no encontro de sábado.





O médio-ofensivo do Mali voltou a marcar de cabeça, desta vez na sequência de um canto de Peglow, também ele cara-nova para 2021/22. De referir ainda que Tomás Esteves voltou a somar minutos, agora os 90, ganhando ritmo enquanto não se decide o seu futuro.Ricardo Silva, Tomás Esteves, Zé Pedro, João Marcelo, João Mendes, Mor Ndiaye, Bernardo Folha, Samba Koné, João Peglow, Gonçalo Borges e Danny LoaderDe referir que o jogo entre Extremadura e Benfica B, as duas equipas derrotadas nas meias-finais, acabou cancelado