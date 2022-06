Samba Koné vai continuar por empréstimo no FC Porto B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Samba Koné vai ficar mais um ano emprestado no FC Porto B. O médio maliano, de 20 anos, agradou aos responsáveis portistas, porém teve alguns períodos em que não pôde jogar devido a lesão e, nesse sentido, a ideia é continuar a acompanhar a sua evolução de perto.A Derby Académie, emblema do Mali que detém os seus direitos, aceitou um novo empréstimo, com o FC Porto a salvaguardar uma opção de compra não obrigatória inferior a 1 milhão de euros, apurouNa última época, Samba Koné foi utilizado por António Folha em 17 jogos da equipa B, tendo marcado três golos.