Samuel Lino admite que podia ter ido para o FC Porto substituir Luis Díaz

Samuel Lino esteve na mira do FC Porto em janeiro deste ano, numa altura em que os dragões estavam no mercado à procura de uma alternativa para colmatar a saída de Luis Díaz para o Liverpool. A possibilidade foi avançada por Record em devido tempo e, agora, confirmada pelo extremo brasileiro."Quando já tinha fechado [contrato] com o Atlético, conversei com o meu empresário e ele falou do FC Porto, que na altura também tinha vendido o Luis Díaz [para o Liverpool]. Houve essa hipótese, mas já tinha fechado com o Atlético e a minha palavra não muda. Segui esse caminho e hoje estou aqui no Valencia", referiu Samuel Lino em declarações ao Canal 11, abordando ainda o interesse de Sporting e Benfica: "Quanto aos outros clubes, os meus representantes nunca me falaram nada. Saíram algumas coisas nos jornais do Sporting, mas nada em concreto", evidenciou o ex-Gil Vicente.Contratado pelo Atlético Madrid aos gilistas, o extremo brasileiro acabou por ser cedido ao Valencia, onde já soma seis jogos como titular neste início de época.