Samuel Portugal: «Estou muito grato por chegar a um grande como o FC Porto»

Samuel Portugal foi esta quinta-feira oficializado como reforço do FC Porto até 2027. Em declarações ao site oficial dos dragões, o guarda-redes brasileiro mostrou-se "muito grato pelo meu trabalho ter sido reconhecido e por chegar a um grande como o FC Porto", assumindo-se ser um fã de Pepe e de ter conversado com Sérgio Conceição por telemóvel.

"Estou muito grato pelo meu trabalho ter sido reconhecido e por chegar a um grande como o FC Porto. Para chegar aqui, foi bastante difícil. Trabalhei arduamente, focado e determinado, sempre com a consciência de que tudo tinha um propósito. Agradeço a Deus por ter chegado aqui e é mais um objetivo cumprido na minha carreira. Tenho vários, mas agora é um passo de cada vez, sempre focado em busca de novos objetivos", começou por dizer o técnico.

O número 94 no dorsal

"É o número da minha data de nascimento. Gostei do 94 e ficou".

Exigência de Sérgio Conceição

"Espero muito trabalho, falei com o mister por telefone e amanhã vou conhecê-lo. Sei que a exigência dele é para o bem do clube, para irmos atrás de títulos. Gosto disso e quero que nos juntemos todos em prol do FC Porto".

Fã de Pepe

"Não conheço ninguém, mas sei que é um grupo fantástico e unido. Há alguns brasileiros na equipa, gosto muito do Pepe, já joguei contra ele e sou fã dele. Quero conhecer toda a gente".

A opinião sobre os colegas de posição

"Vai ser muito bom trabalhar com todos os guarda-redes. O Diogo é um grande guarda-redes que se tem vindo a destacar na Liga e na seleção, o Cláudio Ramos também tem excelentes qualidades e o Francisco Meixedo não conheço. Quero acrescentar e quem ganha é o FC Porto".