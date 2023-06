Samuel Portugal foi ver os troféus

Já no nosso país a preparar-se para o regresso aos trabalhos do FC Porto, Samuel Portugal passou ontem pelo museu azul e branco, onde teve a oportunidade de voltar a ver os três troféus conquistados pela equipa em 2022/23.

O guardião, de 29 anos, contratado pelos dragões no mercado de verão de 2022, não chegou a estrear-se na última temporada e parte para 2023/24 com a expectativa de intensificar a luta com Cláudio Ramos, isto numa altura em que o futuro do titular Diogo Costa ainda se encontra indefinido.