Santos estuda hipótese Saravia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Botafogo, River Plate e agora... Santos. Renzo Saravia não foi inscrito na Liga Portugal e espera colocação, surgindo Argentina e Brasil como destinos mais prováveis. De acordo com o portal canarinho ‘Bola Vip’ a contratação do lateral também foi sugerida ao Santos e o clube estuda a hipótese de o contratar, até porque . Enquanto não vê o seu futuro resolvido, o defesa continua a treinar no Olival, mas sem qualquer hipótese de vir a ser chamado à ação por Sérgio Conceição.