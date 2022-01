Saravia já esteve no Olival e agora vai fazer exames médicos

Renzo Saravia já se apresentou no Olival, este domingo, tendo falado com os antigos colegas e sobretudo com a equipa técnica liderada por Sérgio Conceição.O lateral direito argentino vai, agora, realizar exames médicos para depois ser integrado em treino. E, conformeadiantou na edição deste domingo, compete a Sérgio Conceição decidir se será inscrito na Liga Portugal para poder constituir opção no que falta jogar da presente temporada.Recorde-se que a lateral direita estará privada, pelo menos até ao final deste mês de janeiro do habitual titular, João Mário, devido lesão. A alternativa, Manafá, dificilmente voltará a jogar esta época, enquanto a adaptação de Corona ao posto voltou a não correr bem no jogo com o Estoril. Além de tudo isso, Nanu está na CAN.