«Se achas o Benfica merda, buzina»: basquetebolista do FC Porto mostra faixa na VCI

O norte-americano Max Landis, jogador da equipa de basquetebol do FC Porto, partilhou esta manhã no Twitter uma imagem da VCI, onde se vê uma faixa alusiva ao clássico desta noite, no dragão."Se achas o Benfica merda, buzina", pode ler-se na faixa colocada numa das pontes que atravessa a conhecida estrada portuense.O jogador partilhou a foto com a mensagem "bom dia" e um emoji de uma chávena de café.Recorde-se que o FC Porto recebe esta sexta-feira o Benfica, a partir das 20h15, um encontro que abre a 10.ª jornada da Liga Bwin.Entretanto, mais adeptos dos dragões partilharam, nas redes sociais, novas imagens e vídeos da tarja em questão.