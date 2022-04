«Se o Klopp já tocou no nome do Fábio Vieira é porque no Liverpool estão atentos»

Fábio Vieira continua nas bocas do Mundo, em época de confirmação do potencial que cedo na carreira lhe foi detetado. Os dois golos da vitória (3-0) sobre o Santa Clara, depois de ter decidido o dérbi no Bessa (1-0) são a prova disso e acentuam a cobiça nos seus serviços, sendo que uma das superpotências que há muito o seguem é o Liverpool, adversário desta noite do Benfica, nos quartos de final da Liga dos Campeões."Se o Klopp já tocou no nome do Fábio, como fez com outros, é porque no Liverpool estão atentos aos mais jovens. A partir daí é esperar, mas parece-me que ele está bem no FC Porto, que é também um clube de grande nível. Não há grande ansiedade para mudar, a não ser que surja uma grande oportunidade", afirmou Mara Vieira, prima do craque portista e treinadora da equipa feminina do Vilaverdense.Ainda em declarações à Antena 1, Mara Vieira entrega os louros do bom momento que o primo atravessa a Sérgio Conceição."É preciso ter uma ideia de onde os jogadores podem render mais, o Fábio neste momento joga na posição onde foi crescendo ao longo da formação, posição onde ele rende mais, vamos dizer assim. E, como é lógico, tudo isto está relacionado com a capacidade do treinador de conseguir colocá-lo na melhor posição e pela forma como consegue gerir todo um plantel que é muito forte, colocando o Fábio nos momentos certos. E, em alguns momentos, se calhar foi preciso chamá-lo à atenção e também ajudá-lo a crescer, porque, como é muito jovem, às vezes pode haver algum deslumbramento e os treinadores estão lá para os poder ajudar nesse sentido", analisou a treinadora para concluir, depois, com a revelação de como a família tem assistido à evolução de Fábio Vieira."Acompanhamos e de alguma forma já esperávamos que ele tivesse esta oportunidade. Ficamos muito contentes. Ainda bem que está a ter a oportunidade de jogar e de conseguir corresponder, porque isso é o mais importante. A equipa também lhe dá condições para que ele possa ter esses números. Que possa usufruir e jogar da melhor maneira", desejou.