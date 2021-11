Selecionador do Irão deixa recado a Taremi

Continua o diferendo entre o selecionador do Irão e Mehdi Taremi. Desta vez foi Dragan Skocic a marcar posição, elogiando a qualidade do ponta-de-lança do FC Porto, mas ao mesmo tempo exigindo respeito."A seleção do Irão é de todos, não é de qualquer treinador ou jogador. Mehdi Taremi é um jogador incrível e precisamos dele, mas também devemos respeitar sempre. O jogo contra o Líbano será um jogo difícil e estamos totalmente preparados", referiu o selecionador dos iranianos, em conferência de imprensa, procurando desvalorizar a ausência de um dos seus principais jogadores, apontando o foco ao encontro frente ao Líbano.Recorde-se que Taremi ficou de fora dos convocados para os derradeiros jogos de apuramento para o Mundial'2022, na sequência de um reparo que o jogador fez a uma observação de Skocic, por este ter criticado a falta de cultura tática dos jogadores do Irão. Daí para cá tem-se assistido a um 'ping pong' de opiniões que culminou com o afastamento do jogador das opções de Dragan Skocic.