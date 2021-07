Selecionador rendido a Luis Díaz: «Que Deus o preserve para desfrutarmos dele muito tempo»

A Colômbia terminou a Copa América no terceiro lugar e Luis Díaz foi o grande destaque da seleção 'cafetera' ao longo da competição. O jogador do FC Porto marcou dois golos no triunfo (3-2) frente ao Peru - que garantiu o pódio aos colombianos - e chegou aos quatro remates certeiros na prova, com mais uma grande exibição que, no final da partida, mereceu rasgados elogios por parte do selecionador Reinaldo Rueda.





"Acredito que a Colômbia está perante um jogador com grande condição física, equilíbrio, controlo mental e humildade, além da capacidade técnica tem e a grande vocação para fazer golos", afirmou o treinador colombiano, em conferência de imprensa, considerando que Luis Díaz destaca-se no "colectivo, na habilidade e na força com que segura a bola"."Que Deus o preserve e que possamos desfrutar por muito tempo", desejou Reinaldo Rueda.