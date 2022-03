Será que Pinto da Costa trocava todos os títulos por voltar aos 18 anos? Fernando Andrade dá a resposta

Fernando Andrade trocou o Santa Clara pelo FC Porto em janeiro de 2019 e, no dia em que assinou contrato com os dragões, teve uma curiosa conversa com Pinto da Costa. Mais de três anos depois, no programa 'Azul Porto', do Porto Canal, recordou o momento."Lembro-me que na altura o presidente ia fazer 81 anos e perguntei-lhe, em jeito de brincadeira, se ele trocaria os 81 pelos 18 com uma condição: tudo o que ele ganhou até então se apagava. Ele foi rápido a responder, disse logo que sim. Então e o que ganhou, perguntei-lhe de novo. E ele disse: ‘ganharia tudo de novo’", revelou o avançado brasileiro, que abordou ainda o momento em que Diogo Boa Alma, na altura diretor desportivo do Santa Clara, lhe disse que a transferência para o FC Porto estava prestes a ser uma realidade."Tinha jogado com o FC Porto há poucos dias e troquei de camisola com o Felipe. Pedi ao roupeiro para mandar a camisola para lavar e dois dias depois, no regresso aos treinos, o Diogo vem ter comigo com a camisola para me dar. E disse: 'Estás 99 por cento certo no clube que usa esta camisola'. Fiquei a tremer com aquilo. Foi perceber que estava a atingir o auge", referiu Fernando Andrade.