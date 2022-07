E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição foi esta sexta-feira questionado sobre a saída de Francisco Conceição para o Ajax, negando que em momento algum tenha tido a intenção de pedir a demissão na sequência da publicação de Fernando Madureira nas redes sociais."É mentira. Os jornalistas também têm dias maus, e esse senhor que deu essa notícia estava num dia mau, é completamente falso. Todos os jogadores que fazem parte do clube, não falo deles. E reações de adeptos não vou comentar", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Supertaça com o Tondela.