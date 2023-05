Sérgio Conceição: «À mínima coisa no banco do FC Porto alguém é expulso. Isso não aconteceu no Casa Pia»

Sérgio Conceição comentou, este domingo, a vitória do FC Porto sobre o Casa Pia (2-1) que adiou as contas do título da Liga Bwin, referindo que precisou de ter uma conversa "franca e leal" com os jogadores no balneário ao intervalo."Na primeira parte houve alguma precipitação na nossa dinâmica em posse, o que fez com que o adversário, extremamente bem organizado, saísse com algum perigo em situações de ataque rápido e contra-ataque, onde tem jogadores perigosos nesse momento. Tivemos muitas situações à entrada do último terço onde faltou clarividência e melhor definição, e mesmo na hora de concluir queríamos fazê-lo de primeira. É preciso ter alguma calma mas é compreensível neste momento da época e com o andamento da situação. Os jogadores ao intervalo... Tentámos retificar alguns aspetos que, na nossa organização ofensiva, devíamos fazer para criar mais perigo e meter a boa organização do adversário em dificuldade. Entrámos bem na segunda parte, com uma atitude muito positiva e poucos minutos depois achei que faltava alguma velocidade. Coloquei uma linha de três, dando largura e profundidade do lado direito e esquerdo, e colocando Taremi, Evanilson e Veron mais na profundidade. Correu bem porque tivemos muitas oportunidades, podíamos ter ganho com um resultado mais folgado mas temos de dar mérito à equipa do Filipe, aos bons elementos e bons jogadores. São uma equipa que sabe o que fazer, tem jogadores experientes na linha defensiva. Os jogos são assim, são difíceis e à medida que se vai caminhando para o final, mais difícil fica. A margem de erro é mínima. Faz parte de um clube como o nosso, acreditar sempre e ter atitude muito positiva no jogo para sermos sempre uma equipa agressiva e competitiva. Sabemos que os adversários fazem isso contra nós. Hoje vi na imprensa que as faltas que fazem contra nós é sempre diferente. Temos de contar com isso, olhar para nós e perceber que temos de estar sempre no máximo", começou por dizer à Sport TV."São conversas entre treinador e jogadores que não faço questão de partilhar agora. Foi por aí, acho que o onze que entrou é um onze competente e que tem qualidade e capacidade para ganhar ao Casa Pia. Foi uma conversa franca e leal, eles conhecem-me. Houve retificação de algumas situações e entrámos melhor depois. Precisava de outras coisas principalmente no último terço, a entrada do Veron foi importante. Criámos muitas situações e tem sido essa um bocadinho a imagem da época. Fiquei muito contente com a atitude dos jogadores. Não é fácil jogar depois dos nossos rivais, percebermos e entendermos que representamos um clube que nunca desiste nem atira a toalha ao chão. Vamos continuar a dar luta"."Estamos para dar luta até ao último momento. Foi assim que fizemos comigo nestes seis anos e a história deste clube também o demonstra, vamos continuar assim. Isto foi a demonstração de ser FC Porto"."Não vi, com o Filipe não se passou nada. Houve elementos do banco de suplentes do Casa Pia que, em situações de jogo, da paixão do próprio jogo... Faz parte. Digo-vos uma coisa muito sinceramente. À mínima coisa, palavra ou levantar-se do banco, como já aconteceu ao Vítor Bruno ou ao engenheiro, alguém é expulso. E isso não aconteceu no banco do Casa Pia".