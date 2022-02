Sérgio Conceição: «A seguir à expulsão é praticamente um jogo de sentido único»

Sérgio Conceição analisou o empate no clássico com o Sporting (2-2) depois de o FC Porto ter estado a perder por dois golos diante dos leões."[Chegámos ao empate] principalmente pela qualidade que temos e conseguimos ir buscar o empate. Entrámos muito bem no jogo, tivemos duas situações logo nos primeiros minutos. Pressionámos a primeira fase de construção. Condicionámos muito a sua saída a partir de trás. Numa ou noutra situação criaram perigo e fizeram os golos. Nós tivemos muita bola e conseguimos encostar o Sporting atrás. No 2º tempo retificámos uma ou outra situação. Fomos à procura de fazer golos para ganhar o jogo. Acontece a expulsão do Coates e a partir é praticamente um jogo de sentido único. Tivemos ocasiões para ganhar, perante o campeão nacional. O Sporting sabe aquilo que faz e aquilo que faz é de uma forma simples e eficaz. Nesse sentido, pelo que aconteceu no jogo, merecíamos mais do que o empate", começou por dizer em declarações à Sport TV.