Sérgio Conceição aborda lesão de João Mário: «Por aquilo que me diz o doutor, não parece nada de grave»

João Mário fez tocar os alarmes no Dragão quando, ao minuto 51, colocou mal a perna no relvado, e mostrou-se muito queixoso, até sair e ser rendido por Rodrigo Conceição.No final da partida, o técnico do FC Porto garantiu que a lesão não deverá ser grave. "Amanhã vamos fazer o exame. Por aquilo que me diz o doutor, não parece nada de grave e seriam ligamentos cruzados… Enfim. Parece-me que numa primeira análise não é. Amanhã vamos perceber a dimensão da lesão quando tiver o exame que tem para fazer", frisou Sérgio Conceição em declarações à Sport TV.