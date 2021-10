Sérgio Conceição: «Acho estranho termos 70% de posse de bola e fazermos 23 faltas...»

Sérgio Conceição destacou a resposta do FC Porto diante do Tondela, especialmente depois de ter entrado na partida a perder. O técnico dos dragões falou ainda do critério de Fábio Veríssimo, especialmente pelo número de faltas assinalado aos portistas.





"Nunca é fácil depois de um jogo bem conseguido na Champions vir ao Tondela que vem de três vitórias, equipa bem organizada e tive oportunidade de dizê-lo. Entrar a perder nunca é bom, mais neste contexto. Acho que não nos afetou, fizemos jogo competentente, assumimos, criámos algumas oportunidades para dilatar o marcador. Na primeira, onze contra onze, era nossa obrigação. Muita posse, capazes de jogar por fora e dentro, em profundidade mesmo com pouco espaço. Foi em todos os capítulos um bom jogo da nossa parte. Estranho foi termos 70% de posse de bola e fazermos 23 faltas. Foi assinalada muita falta e foi assim que marcaram golo. Acho estranho... O adversário faz 9...", disse o técnico, que em seguida considerou que o jogo não foi tão duro para tanta falta."Criámos algumas ocasões para fazer o 3-1 mais cedo. Houve uma situação muito dúbia de bola na mão, tivemos Luis Diaz e outra para fechar jogo mais cedo... Aquilo que quis com Sérgio e Fábio foi dar qualidade na posse e circulação, mas também na definição. Foi através de um passe dele que fizemso o golo. Fui mexendo consoante achei que era necessário. Com tantas faltas por nós uma bola parada podia ter sido perigosa. Completamente merecido e justo, num jogo conseguido dos meus jogadores", elogiou.