Sérgio Conceição: «Acredito que o Saravia não tenha tido grande evolução no plano defensivo»

Pablo Saravia está de regresso ao FC Porto e Sérgio Conceição considerou que a situação do lateral argentino é ainda um caso a avaliar já que a evolução no campeonato brasileiro não foi a esperada."Acabou o contrato no Brasil pelo Internacional. Voltou porque tinha de voltar. Não é um dado seguro que vai ficar connosco. É para observar e ver como é que está. Já conhecia o Saravia. Não sei se o Brasil foi bom ou mau para ele e para a sua evolução. Acredito que o Saravia não tenha tido grande evolução no plano defensivo como nós esperamos. Observei alguns jogos dele antes dele chegar aqui. Há todo um trabalho que estamos a fazer e para o preparar para ver se nos serve ou não num futuro próximo", vincou o técnico em conferência de imprensa.Já sobre Fernando Andrade , Conceição explicou que o brasileiro está recuperar na Invicta. "Obviamente não tem contrato com o clube. Saiu para um clube que não o FC Porto e teve a infelicidade de se magoar. Foi-me dito a mim se era possível recuperar cá e está a fazer a sua recuperação aqui no clube", vincou.