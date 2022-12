Sérgio Conceição: «Adoro orelhas a arder»

Ter os jogadores focados na Allianz Cup é um objetivo que Sérgio Conceição admite ser difícil, face ao mediatismo do Mundial e à escassez de jogos a nível interno, considerando ele próprio tratar-se de um período algo estranho.

"Até eu sinto que o meu nome não é tão falado nas televisões, o que é uma coisa estranha, e acho que os jogadores devem ter o mesmo sentimento... Aqui o trabalho é feito exatamente da mesma forma, mas de uma maneira até inconsciente a tendência... Jogamos hoje um jogo, depois jogamos outro daqui a 15 dias, falta-nos competição, falta-nos estar nessa boa pressão de que muitas vezes falamos, em jogos decisivos, e este é mais um, frente ao Chaves. Não podemos esquecer que é um jogo decisivo para nós, é uma final, necessitamos dessa pressão que alguns não gostam muito. Mas eu adoro, por vezes, deitar-me com as orelhas a arder de tantos comentários que fazem, tanta gente que manda uma bitaitada sobre mim. Estou a achar estranho que não haja nenhuma crónica, não haja nada a falar do Sérgio Conceição", reforçou.

À espera de um Chaves "com um bom treinador, bons jogadores e bons princípios", o técnico garante que o trabalho de casa foi bem feito, tal como aconteceu na receção ao Mafra (empate 2-2), mas nem sempre existe, depois, uma correspondência dentro do campo.

"Preparámos o jogo, sentimos o grupo bem, motivado, a querer, e depois chegámos ao jogo e as coisas não saíram, por muito demérito nosso, mas também por algum mérito do adversário, o Mafra, que fez aqui um excelente jogo. Mas os resultados deram-nos essa sorte, se ganharmos em Chaves ficamos em primeiro e dependemos de nós. Queremos que isso aconteça no último jogo, frente ao Vizela, em casa, mas temos de ser muito melhores do que fomos na primeira parte frente ao Mafra", recordou Conceição, voltando a lembrar o que o aguarda em Chaves: "Espero um jogo muito difícil, não é ‘tanga’, estou a falar do que sinto."