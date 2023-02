Sérgio Conceição agradece apoio em Alvalade: «Em sintonia para lá dos 90 minutos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em sintonia para lá dos 90 minutos



Obrigado pelo apoio, mais uma vez o nosso 12º! @FCPorto pic.twitter.com/0TNqXqFqbp — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) February 13, 2023

Na sequência do triunfo em Alvalade ( 1-2 ), frente ao Sporting, Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do FC Porto."Em sintonia para lá dos 90 minutos. Obrigado pelo apoio, mais uma vez o nosso 12.º [jogador]", escreveu o treinador dos dragões, em jeito de legenda de um vídeo gravado desde a bancada dos visitantes de Alvalade, no momento em que o grupo de trabalho foi agradecer o apoio.