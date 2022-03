Sérgio Conceição: «Ainda não atingimos a perfeição»

A liderança isolada do campeonato, a presença nos oitavos-de-final da Liga Europa e o passo importante dado na direção da final da Taça de Portugal deixam Sérgio Conceição satisfeito com o momento da equipa, mas não ao ponto de considerar que é o melhor da época. Para o técnico, de 47 anos, esse é um desafio permanente, a começar pelo jogo de Paços de Ferreira. Conceição está agradado com os resultados, mas ainda há muito a fazer para se atingir a perfeição.

“A melhor fase temos que a provar amanhã [hoje]. Acho que a melhor fase está sempre para vir, o melhor momento da equipa está sempre para vir, porque dentro do que é um jogo ou determinado ciclo positivo, há sempre coisas que queremos melhorar e que achamos que podemos fazer melhor. Sabemos que a época é longa, faltam ainda muitos jogos, e estou a falar nas diferentes competições, temos de ir sempre à procura desse momento em que estejamos no máximo ou próximos da perfeição. Acho que ainda não a atingimos, ainda temos muito a melhorar em todos os momentos do jogo, e é para isso que trabalhamos diariamente. Agora, os resultados têm sido positivos, muitíssimo positivos, mas acho que podíamos ter feito mais e melhor em determinadas situações”, constatou, tendo também dificuldade em reconhecer se este é o FC Porto com o futebol mais vistoso desde que chegou ao comando da equipa.

Potenciar jogadores

O mais importante é saber tirar o máximo rendimento das opções que tem à sua disposição. Quanto à beleza no futebol, essa é relativa. “Depende de como olhamos para o futebol. Para mim, o futebol é vistoso e fabuloso quando o guarda-redes num passe consegue isolar o avançado. Mas também gosto que na primeira fase de construção haja quatro passes e depois se entre numa fase em que haja mais três ou quatro passes, com umas trocas posicionais, umas permutas, e se consiga ludibriar os adversários com essa forma ligada, apoiada. Depois depende das características dos jogadores que tenho à disposição”, apontou Conceição, lembrando que “Vitinha não é Danilo, o Mateus [Uribe] pode comparar-se ao Herrera... Os médios são diferentes, têm características diferentes, os nossos avançados são diferentes, tenho o Evanilson e o Mehdi [Taremi], que são jogadores refinados, o Marega e o Tiquinho eram diferentes. Tinha que provocar algo no jogo em que tirasse o melhor do Tiquinho, tirasse o melhor do Marega, neste momento tiro o melhor do Evanilson, tiro o melhor do Vitinha, esse é o trabalho dos treinadores e das equipas técnicas, sempre com o pensamento em quê? Ganhar, que é o mais importante”, vincou o técnico dos dragões.

Para o jogo de hoje, em Paços de Ferreira, para além do regresso de Diogo Costa à baliza, Sérgio Conceição deve promover ainda o retorno de João Mário ao lado direito da defesa e ainda Otávio para o meio-campo. Ao que tudo indica, os portistas podem voltar também ao 4x4x2.

Revisão de metas não é desistência

Apesar de ter referido que após as saídas de Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Jesús Corona os objetivos teriam de ser reformulados, os resultados provaram que o FC Porto continua lançado em todas as frentes. Conceição lembrou as perdas, mas garantiu que jamais abdicou de lutar para vencer. “Podemos lutar sempre pelas vitórias, nunca me ouviram dizer que não íamos lutar, mesmo depois de saírem três jogadores importantes. Ficámos menos fortes, mas entramos para algum treino para não trabalhar no máximo? Não. Entramos para algum jogo para não ganhar? Não. Queremos ganhar sempre e é uma azia dos diabos quando isso não acontece. Nem pensamos nos jogadores que foram, pensamos nos jogadores que cá estão, no trabalho que temos que fazer”, assumiu.

“Foi talvez o pior jogo que dirigi...”

Foi em Paços de Ferreira que o FC Porto perdeu pela última vez para o campeonato. Um jogo que não deixou boas recordações a Sérgio Conceição e que exige uma retificação esta tarde. “Foi talvez o pior jogo que dirigi neste grupo de trabalho. Era um pós-Champions League, salvo erro, e foi um jogo mau da equipa, que pode acontecer. Para este jogo as expectativas são as melhores, no sentido de ser mais uma batalha difícil, num campo onde historicamente também não é fácil de jogar para todos os adversários, até porque o Paços habituou-nos a ser uma equipa e um clube consistente a todos os níveis, consistente na 1.ª Liga, com excelentes resultados. Cabe-nos ir a Paços e tornar o jogo mais acessível, para que possamos ganhar os três pontos”, reafirmou.

“Cortina fechada” sobre o final do jogo de Alvalade

Sobre o que se passou com Rúben Amorim, após o final do jogo de Alvalade, Sérgio Conceição não acrescentou nem mais uma palavra. O técnico dos dragões apenas deixou a garantia de que a sua forma de estar, a sua personalidade, não se alteram consoante os momentos.

“O que já falei sobre essa situação está falado, está fechado. A cortina fechou, agora o P. Ferreira é que é importante. Eu numa peladinha com os meus filhos tenho exatamente o mesmo feitio que a treinar um clube grande ou a fazer um jogo de alguma coisa. O meu caráter, a minha personalidade, aquilo que eu sou como líder e o que sou como pai de família, não muda consoante as circunstâncias ou a treinar um clube maior ou menor, ou estar numa circunstância ou outra, não muda. Sou eu, ponto. Em contextos diferentes, como é óbvio, isso faz parte, mas acho que não tem de se alterar dependendo de mais pressão ou menos pressão”, destacou o técnico dos dragões, colocando assim uma pedra sobre o assunto.

Recorde-se que, no final do clássico da Taça de Portugal, Conceição foi confrontado pelo técnico dos leões, tendo-se gerado algum burburinho.