Sérgio Conceição antevê Club Brugge: «Estamos mais do que que avisados do que temos de fazer»

Sérgio Conceição deixou elogios ao Club Brugge na antevisão ao duelo de quarta-feira diante do seu FC Porto. O técnico dos dragões lembrou até aquilo que havia dito na véspera do jogo do Dragão, uma partida na qual os portistas acabaram goleados de forma surpreendente."Não mudou nada. Veio comprovar o que eu disse na antevisão do jogo do Dragão. Estamos perante uma equipa com mentalidade ganhadora, que está habituada a ganhar aqui. Em quatro campeonatos ganhou três. Semanalmente entra sempre para ganhar e isso é importante numa equipa de futebol. Associado à qualidade que tem, que eu tive oportunidade de ver. Surpreendeu-nos quando os analisámos. Com e sem bola é uma equipa interessante. Agressiva sem bola, pressionante, que ocupa bem o espaço; gosta de ter bola, tem mobilidade, o que é uma mais valia para a equipa deles. Gostei, muito sinceramente. A prova disso é ainda não ter golos sofridos, é consistente, está apurada. A nós cabe-nos fazer, sem dúvida, um jogo diferente do Dragão. Aí não foi tudo só mérito, foi demérito nosso também. Estamos mais do que que avisados do que temos de fazer, o que temos a aproveitar", frisou.Questionado sobre o possível cansaço da equipa no pós-clássico com o Benfica, Conceição desvalorizou. "Obviamente que queremos ter mais tempo, as chamadas semanas limpas, com seis ou sete dias é melhor. Mas nós estamos habituados a este calendário, de jogos importantes e decisivos. Não vai ser por aí, não será desculpa ter mais ou menos desgaste. Quem está nesta prova, a melhor do mundo em termos de clubes, esse cansaço passa para segundo plano. Até porque nós preparamos tudo bem, todos os departamentos do clube são profissionais para recuperar e estar ao mais alto nível".