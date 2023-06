Sérgio Conceição: «Salvação da época? Isso não existe»

Sérgio Conceição fez a antevisão da final da Taça de Portugal, marcada para a tarde de domingo, diante do Sp. Braga, garantindo que, em caso de vitória, essa conquista não servirá como salvação da temporada para o FC Porto."As memórias dessa final... está a meter-me em dificuldades! Lembro-me desse dia com alegria. Tenho uma imagem forte, de olhar para a bancada toda azul e branca e celebrar com os adeptos. Tenho essa imagem, como outras da minha passagem pelo FC Porto. Foi mais um jogo, uma final, ganhámos com todo o mérito. Foi um dos títulos que conquistei com muito prazer e orgulho pelo FC Porto"."Isso não existe. Podemos acabar a época com três títulos de quatro. Fizemos uma semana boa, sempre dentro da mesma forma e não com brilho ou vontade a mais. Sempre esteve presente. Nesta competição a nossa forma de estar foi sempre a mesma. Esta semana foi o mesmo para estar preparado para ganhar""Não dei o onze aos meus jogadores. O Pepe é titular, aé pelo que disse de mim (risos). As diferenças são visíveis entre Grujic e Eustáquio. Têm algumas diferenças e características que são necessárias, dependendo do jogo. Podem jogar os dois até""É no campo teórico, quando pensamos que seria mais acessível e não foram. Depende do que fizermos, sabemos o que temos de fazer. A estratégia e o estado emocional serão importantes. Personalidade da equipa, ambição de conquistar títulos. Não é quem tem mais títulos... Quem é competitivo, no seu dia a dia, acresce essa vontade de ganhar ainda mais. É isso que passo para a equipa. Amanhã é como se fosse o primeiro título"."Cada jogo tem a sua história. É uma final, tem de ficar decidido amanhã. Jogos são todos diferentes. A responsabilidade, estive a ver e ouvir a conferência e não me pareceu que estivessem mais ou menos diminuídos. É 50/50. A distância é muito menor de há uns anos para trás. Bateu todos os recordes do Sp. Braga, para alguns meios de comunicação social o mais pontuado da Liga. Esperamos dificuldades, de uma equipa que fez um excelente campeonato. Tal como nós, campeonato muito bom, porque se não teríamos ganho"."Um bom jogador, bom central e profissional. É isso... A magia da Taça, é um jogo que gosto muito. É a sexta final que disputo. Já tenho alguns anos disto mas continuo a sentir nervoso miudinho. Entrar no estádio à tarde aqui... É sempre uma emoção grande. Poder conquistar mais um título, é o mais importante para o FC Porto""Consigo ficar indiferente [ao interesse]""Não".