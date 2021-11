Sérgio Conceição: «Não estou totalmente satisfeito, não gosto de sofrer golos»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela forma como a sua equipa se apresentou diante do Feirense , enaltecendo na análise à partida a seriedade apresentada."Tem importância de passarmos aos oitavos de final, que é um objetivo do clube. Depois pela resposta com grande seriedade que a equipa deu. Nós falamos sempre disso, mas hoje vimos equipas de escalões inferiores a ganhar a equipas da Primeira. Não é fácil, porque nesse plano mais motivacional do jogo há sempre essa faceta de que normalmente os jogadores de escalões inferiores olham para o jogo de uma forma para se superar. Estávamos avisados, mas os meus jogadoes foram muito competentes. Não estou totalmente satisfeito, porque não gosto de sofrer golos, mas faz parte do que é a busca da perfeição dos treinadores. No geral estou mutio satisfeito com todos", assumiu o treinador portista, à SportTV.Questionado sobre se o afastamento da Taça da Liga serviu como lição para este momento, Conceição separou as águas. "São jogos diferentes. Não podemos facilitar em nenhum momento. Nós sabemos que nas competições internas somos uma equipa com individualidades normalmente mais fortes que os adversários. Na organização somos muito organizados, mas há a vertente emocional, que é preciso deter característicar para ganhar. Tem a ver com o respeito, a forma de estar, a determinação... Quando falta um pouco disso, as equipas equilibram e podemos sofrer como na Taça da Liga", assumiu.A fechar, o técnico falou da situação de Otávio que saiu com queixas. "No momento pensei que seria algo preocupante, mas acho que não será nada de grave. Vamos olhor para isso, para os jogadores mais debilitados, e começar a partir de amanhã a preparar o jogo com o Liverpool".