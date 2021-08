Sérgio Conceição: «Apagou-se uma das luzes mais brilhantes que conheci»

Morreu esta segunda-feira a fundadora da Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis, em Coimbra. Maria Teresa Serra Granado tinha 92 anos e mereceu uma sentida homenagem de Sérgio Conceição.





"Hoje apagou-se uma das luzes mais brilhantes que conheci em toda a minha vida. A Madre Teresa passou mais de 40 anos a olhar por quem não tinha ninguém. Foram dezenas de meninos e meninas que ela criou, amou e acompanhou neste mundo em que por vezes uma criança pode estar só", começou por escrever o treinador do FC Porto nas redes sociais."Há mais de vinte anos que conheço a Madre Teresa, e que ajudo como posso a sua Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis. Sempre agradeceu a minha ajuda, mas o agradecimento devido era ao contrário: Uma vida inteira não seria suficiente para agradecer tudo o que esta Senhora fez por tantos e tantos jovens, muitos dos quais hoje são mães e pais de família, profissionais que contribuem para a nossa sociedade", reconheceu o treinador do FC Porto.E terminou assim: "Hoje apagou-se a sua luz. Mas a sua aura continuará a iluminar o nosso caminho, pelo exemplo do mais belo e bondoso que a humanidade pode ser e fazer. Até sempre, Madre Teresa."Um dos comentários à publicação de Sérgio Conceição veio do filho do treinador que tem o mesmo nome: "Um exemplo de coragem, pureza e simplicidade de quem sacrificou a sua vida para o bem dos outros. Até sempre Madre Teresa."