Sérgio Conceição aplaude Pepe e deixa dica a "quem não tem esse espírito": «Têm de dar ao chinelo»

Sérgio Conceição voltou esta terça-feira a sublinhar a importância de Pepe no balneário do FC Porto. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente dos quartos de final da Allianz Cup (amanhã, 20H15, no Dragão), o treinador fez a ponte com o "brilho" da gala Dragões de Ouro de ontem e o "fato" que a equipa tem de vestir amanhã."Temos de despir o fato de gala e meter o fato de treino, as chuteiras, as caneleiras, mas é o fato para dar andamento. Porque isto é tudo muito bonito, mas amanhã as pessoas que nos aplaudiram podem estar amanhã a assobiar. Frisei o nome do Pepe porque acho que é um jogador que continua muitíssimo forte naquilo que faz porque é super competitivo. Tem uma ambição muitíssimo grande, trabalha de forma super profissional, além do trabalho que faz connosco aqui no campo é também um profissional porque se cuida. O Pepe representa o balneário e aquilo que é o FC Porto. Há alguns que compreendem, outros nem tanto. Alguns também já representam e têm esses valores. Têm de dar ao chinelo se não têm esse espírito, têm de o aprender, se não a vida fica-lhes difícil", afirmou.