Sérgio Conceição aponta à "instabilidade" criada pelo mercado: «É um exagero»

O FC Porto defronta amanhã o Famalicão em jogo da 2.ª jornada da Liga Bwin (18 horas). Este sábado, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição não fugiu ao tema Corona e à possível saída de do jogador dos dragões, apontando o dedo ao mercado aberto.





"Já me conhecem e há 4 anos que digo que o mercado fica à porta. Estamos focados no jogo. Tenho um plantel a treinar e, excluindo o Grujic, estão convocados para ir a jogo e isso é o que me interessa. Se houver uma saída ou outra assumiremos e falaremos sobre isso. Há uma comunicação muito grande entre mim e o presidente. O mais importante para mim e para os adeptos é ganhar amanhã. Este momento não é bom para ninguém: estar em competição e o mercado aberto, não estou nada de acordo com isso. Não estou de acordo com o mês de janeiro também. Aceito um eventual ajuste com uma lesão, algo grave que impossibilite de jogar, um mês inteiro é um exagero, é criar instabilidade nas equipas com as competições a decorrer", afirmou.