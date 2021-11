Sérgio Conceição aponta possíveis baixas no FC Porto para o jogo da Taça de Portugal

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Feirense, encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal agendado para amanhã, no Dragão (20H15), e apontou a várias ausências na partida mas não por uma questão de 'poupança' para o jogo com o Liverpool, da Liga dos Campeões."A Taça é prioridade maior. É o próximo jogo. A gestão tem que ver com este momento, para este jogo. Depois, o jogo de Liverpool vai ser preparado consoante este jogo do Feirense. Não podemos adivinhar o que vai acontecer com o Feirense. O foco e trabalho foi para este e não olhando para o próximo. Há situações que para este jogo, há jogadores no limite e em dúvida. Marcano hoje saiu do treino e acho difícil dar contributo. Pepe está em dificuldades. Wendell voltou mas não está a 100%, mais em confiança do que ritmo competitivo. Há varias situações que temos de gerir da melhor forma", afirmou.E explicou: "Com a pausa [para as seleções], não é fácil preparar o jogo que aparece pela frente. Falamos de jogadores que vêm de contextos e realidades completamente diferentes. Uns jogam, o que é bom. Outros não fazem nenhum minuto. Temos toda a informação dos jogadores nas seleções, mas vêm em patamares diferentes. Essa gestão não é fácil. Depois obriga-nos a utilizar quem preparou o jogo de forma mais cuidada e com mais tempo. Tudo pode condicionar o que é o onze inicial".Já sobre o encontro da Taça de Portugal, Sérgio Conceição não deixou de apontar às "surpresas" que muitas vezes acontecem na competição. "A Taça é uma competição bonita, de que eu gosto particularmente. Muitas vezes acontecem surpresa pela motivação das equipas. Estamos alertados e preparados para isso. O adversário tem feito um trajeto muito interessante na 2ª Liga. Comparo as equipas mais fortes da 2ª Liga a muitas das que jogam na nossa liga em qualidade, individual e colectiva. Cabe-nos contrariar o Feirense, que tem motivação e ideia de jogo bem definida que não irá mudar. Temos de nos focar no que somos como equipa e olhar também para aquilo que o Feirense pode apresentar e tem apresentado nos jogos que tem feito".