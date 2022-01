Sérgio Conceição: «Aquele abraço sentido dou-o ao Francisco e aos jogadores quando se dedicam»

Sérgio Conceição abordou o abraço sentido ao filho Francisco Conceição após o golo da vitória apontado no António Coimbra da Mota, 'normalizando' esse momento."O Francisco fez o trabalho dele. Fez o golo que deu a vitória. Noutras situações foram outros jogadores. Aquele abraço sentido dou ao Francisco e aos jogadores quando, principalmente, se dedicam ao jogo, com uma vontade de ganhar grande. Eles sabem que depois podemos não ganhar, não se pode ganhar sempre, mas quando estão esses ingredientes em campo como na segunda parte, eles sabem que têm um treinador que dá esse mérito", reiterou o treinador do FC Porto em declarações à Sport TV."Não tivemos acesso aos jogadores que não treinavam ou não. Este momento que vivemos não é fácil. Temos de preparar os jogos com os elementos que temos disponíveis. Por um motivo ou outro, eu também tenho algumas ausências. Tentamos dar o melhor e os jogadores empenham-se muito. Sabíamos que a responsabilidade do Estoril não era muita. Cabía-nos a nós ir à procura de um desfecho positivo. O Estoril tem três jogadores muito móveis na frente e rápidos. O avançado que joga no corredor central descola muitas vezes, os alas aparecem atrás da nossa linha defensiva. Tornou o jogo difícil. O André Franco define muito bem. Isso dá muito mérito ao que os meus jogadores fizeram.""Antes do jogo, tive a oportunidade de dizer que faltava uma volta completa. Disse que não estava nada ganho e é o mesmo no final deste jogo. Há uma segunda volta e muita coisa a melhorar como nós vimos na nossa primeira parte.""Não podemos adivinhar aquilo que vai acontecer. Os jogadores têm uma cláusula de rescisão. Se baterem essa cláusula não há nada a fazer. Para o FC Porto é importante ficar com os jogadores que nós achamos que são importantes para a equipa. Dou importância a todos. Há uns que se destacam mais. O Luis tem-se destacado esta época mas também com a ajuda dos companheiros. E falo do intervalo. Foi difícil para o treinador tentar dar algo mais. Às vezes não o conseguimos e tiramos algo à equipa. Hoje penso que a equipa técnica até esteve bem com as substituições e ao ler o jogo.""O Francisco fez o trabalho dele. Fez o golo que deu a vitória. Noutras situações foram outros jogadores. Aquele abraço sentido dou ao Francisco e aos jogadores quando, principalmente, se dedicam ao jogo, com uma vontade de ganhar grande. Eles sabem que depois podemos não ganhar, não se pode ganhar sempre, mas quando estão esses ingredientes em campo como na 2ª parte, eles sabem que têm um treinador que dá esse mérito."