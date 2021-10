Sérgio Conceição: «Aqui não damos nada a ninguém»

O hiato competitivo para compromissos das seleções deixou Sérgio Conceição com apenas 10 jogadores de campo e três guarda-redes do plantel principal no Olival. Com o regresso dos internacionais a acontecer a conta gotas, é com naturalidade que os que ficaram partam em vantagem para a estreia na Taça de Portugal, esta noite, diante do Sintrense. Mas o técnico avisa que só é assim porque o trabalho realizado foi bem feito, não apenas pelo simples facto de terem trabalhado às suas ordens nas últimas duas semanas.

"Tem a ver com a preparação do jogo e com quem eu acho que está melhor para o jogo. Aqui não damos nada a ninguém, os jogadores têm de conquistar os seus minutos e os seus jogos. Mas é verdade que estão mais próximos de entrar os que estiveram mais tempo aqui a preparar o jogo", revelou Sérgio Conceição, alertando para o facto de que "os jogos são todos perigosos, independentemente do escalão que se vai defrontar" e que se o FC Porto não estiver "ao nível habitual" pode vir a "sofrer com isso". Depois falou na responsabilidade que é em exclusivo da sua equipa e para o regresso do público sem limitações. "As pessoas que gostam de futebol estão felizes pelas lotações dos estádios estarem de acordo com a paixão dos adeptos. Depois é a festa da Taça, uma competição à qual eu e o clube damos muito valor, é a segunda mais importante ao nível interno e temos aspirações de ir à final e ganhá-la. Penso que vamos ter um jogo onde a responsabilidade é toda nossa, contra uma equipa que ainda não perdeu. Estudamos o adversário da mesma forma que fazemos com as equipas do nosso campeonato e da Liga dos Campeões. Seriedade máxima e vamos lá para ganhar o jogo", atirou o treinador.

Cinco ausências confirmadas

À hora do jogo com o Sintrense, ainda Uribe e Luis Díaz vão estar em trânsito para Portugal, depois de terem jogado na noite de ontem na Colômbia. A dupla cafetera, de resto, é quem soma mais minutos no plantel – a par de Taremi – e, a longo prazo, tal sobrecarga pode trazer problemas. "Estamos atentos, temos de viver com isso, fazer essa gestão, a recuperação. Quando não estão em competição tentamos que o trabalho que fazem estejam preparados para que estejam a um nível alto nos jogos. Os clubes estão apetrechados, mais preparados do que há alguns anos para fazer uma quantidade de jogos do que há alguns anos, mas não de uma forma tão exagerada. Nos últimos tempos, com a pandemia e tudo isto, joga-se de uma forma exagerada. E agora com os Mundiais... Mas estamos atentos", considerou Conceição, que confirmou deu ainda conta das ausências e de quem pode voltar: "O Mbemba está fora, o Otávio está melhor. De fora, Taremi por castigo. Depois os sul-americanos, Corona, Uribe e Luis Diaz que só chegam sábado."

Cinco ausências para esta tarde, sendo que quatro deles estarão prontos para jogar na terça-feira, contra o AC Milan, não se sabendo ainda se Mbemba recupera. Um jogo que está próximo, mas ainda não foi alvo de análise. "Tenho já há alguns dias um bloco de imagens do nosso jogo da Champions para ver e ainda não peguei nele. Tenho estado preocupado com o Sintrense", garantiu.



Fase de Corona compreendida



Corona está a ter um início de época algo intermitente e viu Tata Martino, selecionador mexicano, comentar essa mesma irregularidade recentemente. Sérgio Conceição tem uma visão das coisas. "Não me fica bem comentar as palavras de um colega de trabalho. O momento do Corona não é tão exuberante ou tão bom como noutros tempos, mas isso tem a ver com vários fatores: chegou tarde, teve pouco tempo de férias, por isso não está a jogar tanto, para descansar. Nunca olhei para o contrato dos jogadores, mas sim para o que os jogadores que rendem", vincou.



Humor melhora quando ganha



A Liga Bwin parou há duas semanas e continuará assim até dia 22 deste mês. Mas, recorde-se, a última jornada foi positiva para o FC Porto, que reduziu de quatro para um a distância pontual para o líder Benfica. Terá Sérgio Conceição vivido esta paragem mais bem humorado por causa desse facto? O técnico respondeu com... bom humor. "Fico menos mal disposto quando ganho [risos]. Do campeonato falarei a seu tempo, depois do AC Milan, temos uma deslocação difícil a Tondela", avisou, colocando, como sempre, o foco apenas no jogo seguinte.