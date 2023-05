Sérgio Conceição: «Aqui ninguém desarma. Estamos firmes até ao final do campeonato»

Com a vitória de ontem frente ao Sp. Braga, o Benfica tem agora 7 pontos de vantagem sobre o FC Porto, mas Sérgio Conceição promete uma luta pelo título de campeão nacional "até ao final"."Muito sinceramente estamos atentos ao campeonato, não me compete analisar jogos dos adversários, mas sim preparar a equipa para o jogo de amanhã. Estamos atentos ao que os adversários fazem, mas não interfere em nada na nossa caminhada. Hoje, a sensação que me deu ao treinar a equipa, é que vi uma equipa madura, fez um treino com a mesma alegria de sempre, há uma dedicação máxima nos treinos. Aqui ninguém desarma, estamos firmes até ao final do campeonato. Depois fazem-se as contas", afirmou na antevisão ao jogo com o Arouca