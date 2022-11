Sérgio Conceição: «Aqui somos sempre obrigados a ter resultados»

Sérgio Conceição fez, esta sexta-feira, a antevisão ao jogo de amanhã diante do Paços de Ferreira, que se disputa pelas 18 horas no Estádio do Dragão."A classificação não nos diz muito. É um jogo contra um clube que tem feito épocas atrás de épocas sempre na 1.ª Liga. É uma equipa que sabemos que tem qualidade. Não está a atravessar um bom momento, daí a troca de equipa técnica e, partindo daí, começam as dificuldades do nosso jogo. Olhámos para os jogos que fizeram com o José Mota, olhámos para as dinâmicas como equipa, quando tinham e não tinham a bola. Olhámos para os esquemas táticos, mas não podemos adivinhar se será dentro desses comportamentos que vão jogar. Para já, perceber a qualidade da equipa do Paços. O José Mota anda há muitos anos disto e, no mínimo, quer o máximo dos jogadores naquilo que é o foco, agressividade, esse estado de espírito que também o caraterizava enquanto jogador. A nós espera-nos um adversário difícil dentro de um jogo onde precisamos de dar uma resposta. Temos de arrepiar caminho e fazer tudo para somar os três pontos"."A pressão é sempre a mesma, aqui somos sempre obrigados a ter resultados. Mas estar na frente dá uma pressão mais feliz, a pressão existe sempre e o estar atrás nunca é melhor do que estar na frente. Temos de ir atrás do prejuízo, que não é pouco, temos consciência que são oito pontos mas sabemos que o campeonato é longo".(em atualização)