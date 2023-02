Sérgio Conceição: «As operadoras querem cada vez mais jogos e nós temos de andar aqui em viagens»

Sérgio Conceição foi esta sexta-feira questionado sobre o regresso de Otávio e das baixas da equipa. O treinador deixou algumas críticas a propósito do pouco tempo de recuperação que há entre os jogos."Não tenho perspetiva. Tenho uma ideia, de que o Otávio deverá regressar esta semana. Está definido que regresse amanhã, e depois é dar continuidade ao que o departamento médico definiu neste período. Mesmo se as coisas não correrem às mil maravilhas, toda a gente está em sintonia para tentarmos recuperar os jogadores da melhor forma. Tive oportunidade de dizer que a avaliação que temos de fazer sobre um ano atípico seria feita no final, mas perante este cenário temos debatido algumas situações e é fácil perceber o porquê destas lesões. Ficou completamente adensado o calendário antes do Mundial e pós-Mundial. Em um mês fizemos 10 jogos. E depois não são só os jogos... Está provado também que tudo o que seja menos de quatro dias de descanso, aumenta em seis vezes o risco de lesão. Temos de olhar para as 72 horas, se são mesmo 72 horas, porque não são. Cada vez mais as operadoras que têm os direitos televisivos querem mais jogos, e jogos de qualidade, e nós temos de andar aqui em viagens. Se vou a Viseu e jogo às 20h45 e chego ao Dragão às 3h30 da manhã e os jogadores chegam a casa às 5h00 da manhã... Não são 72 horas de descanso. É por isso que estou aqui com estes dados. O trabalho não difere em nada nestes seis anos ou na preparação dos jogos. Temos de olhar para tudo para termos espetáculo. Os jogadores estão preparados, mas depois é o resto. São mais propícios a lesões. Horários, viagens... É uma questão que merece reflexão", disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave (sábado às 20h30).