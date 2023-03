Sérgio Conceição assinala os 32 anos de FC Porto: «Tinha uma vontade de triunfar alimentada pelas dificuldades»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Sérgio Conceição assinalou com uma publicação nas redes sociais o dia em que assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto, ainda como jovem jogador."Há 32 anos passamos um serão bem diferente. Assinei pelo FC Porto pela primeira vez, acompanhado do meu Pai e do meu cunhado. Tinha eu 16 anos e uma vontade de triunfar alimentada pelas dificuldades que sempre passámos. Hoje eles não estão cá para comemorar este aniversário, mas a memória deles e da minha mãe, é algo que vive em nós. Eternamente grato pelos valores que me transmitiram, a base para alcançar o sucesso que hoje posso partilhar com os meus!", escreveu o atual treinador dos dragões através do Instagram.O técnico, hoje com 48 anos, chegou ao FC Porto proveniente da Académica em 1991. Estreou-se pela primeira equipa dos dragões em 1996, onde cumpriu duas temporadas, voltando em 2003/04 para jogar a segunda parte da época.