Sérgio Conceição assiste ao jogo da Seleção sub-21 em Portimão

Sérgio Conceição deslocou-se esta sexta-feira até Portimão para assistir ao vivo ao jogo da Seleção Nacional sub-21 frente à Islândia, na qualificação para o Campeonato da Europa.

O treinador do FC Porto foi 'apanhado' pela transmissão da partida nas bancadas do Municipal de Portimão sentado ao lado da esposa. Francisco Conceição, jogador do FC Porto e filho do treinador dos dragões, não integrou as opções iniciais do selecionador Rui Jorge para o encontro, ao contrário dos também portistas João Mário e Fábio Vieira, titulares diante dos islandeses.