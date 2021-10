Sérgio Conceição atrasou-se no arranque da segunda parte e foi 'obrigado'... a sprintar

Sérgio Conceição ainda está aí para as curvas e ontem deu prova disso. Após o intervalo, o técnico do FC Porto foi dos últimos a sair do balneário e quando subiu ao relvado a bola já estava a rolar. Ao perceber isso, o técnico de 46 anos fez uma pequena corrida até ao banco de suplentes, nunca tirando os olhos do que se estava a passar dentro das quatro linhas. O atraso de alguns segundos que originou este ‘pique’ do antigo internacional português animou a bancada em que estavam os adeptos portistas, que o saudaram com uma salva de palmas bastante ruidosa.

Muito saudado também foi Zaidu, estivesse o nigeriano no banco, a aquecer ou a jogar. A bancada ‘foi abaixo’ quando fez o seu primeiro corte!