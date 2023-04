Sérgio Conceição: «Benfica está de parabéns pelo trajeto que tem feito na Champions e no campeonato»

Sérgio Conceição regressou este sábado às conferências de imprensa de antevisão de jogos da Liga. Questionado sobre como descreveria a época se o FC Porto ganhar a Taça de Portugal, o treinador do FC Porto não hesitou."Seria uma época razoável. O principal objetivo é o campeonato. Tínhamos todas as possibilidades. Fomos melhores na exibição no jogo com o Inter, não no resultado. É verdade que já estivemos duas vezes nos 'quartos' da Champions e, nas duas vezes, perdemos contra os campeões da Europa. Isso nunca foi motivo de festa para nós. Já me vem à cabeça que vocês acham que estou a mandar alguma indireta, não estou. O Benfica está de parabéns por aquilo que tem feito no campeonato. Quando são Taças, temos de as ganhar. Quando é campeonato, temos de ser campeões. Trabalhamos para isso. Umas vezes consegue-se. Os motivos? Teremos tempo no final da época para ver o que correu bem e o que não correu tão bem", afirmou.