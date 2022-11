Sérgio Conceição castigado vai estar ausente do banco no dérbi com o Boavista

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Sérgio Conceição por um jogo devido à expulsão em Mafra, em duelo a contar para a Taça de Portugal. Terá ainda de pagar uma multa de 4 mil e 80 euros por ser reincidente. Assim sendo, o técnico não se vai sentar no banco de suplentes no dérbi deste sábado frente ao Boavista, ficando Vítor Bruno com a tarefa de orientar a equipa.De acordo com o mapa de castigos da FPF, que teve como base o relatório do árbitro Hélder Malheiro, Sérgio Conceição "saiu da sua área técnica para pontapear com violência a bola que tinha saído pela linha lateral, na direção dos painéis publicitários. Este ato foi em claro protesto para com o árbitro por uma decisão tomada".Hélder Malheiro escreveu ainda sobre a demora do treinador em abandonar o relvado. "Após a exibição do cartão vermelho, dirigi-me para um jogador que estava lesionado no terreno de jogo para lhe permitir a assistência médica, esta assistência demorou dois minutos. Após a conclusão da assistência médica ao jogador, apercebi-me que o treinador ainda estava no banco de suplentes alegando que não iria abandonar o banco. Dirigi-me então a este para que abandonasse o banco pois o jogo tinha de recomeçar, ele insistia que nada tinha feito para ser expulso pelo que não iria abandonar o banco. Tendo saído apenas quando alertei o delegado do seu clube que se não saísse iria dar o jogo por terminado. Todo este episódio demorou mais dois minutos e trinta segundos, deste modo, entre a exibição do cartão vermelho e o técnico abandonar o banco de suplentes passaram quatro minutos e trinta segundos com o jogo parado à espera de que o técnico abandonasse o banco e o jogo pudesse ser reiniciado", escreveu o juiz de Lisboa.De recordar que esta manhã, na conferência de imprensa, Sérgio Conceição disse não estar ansioso com a decisão do CD e garantiu que não vai mudar a sua forma de estar no banco de suplentes. "Faço as coisas de forma instintiva. Estou a lembrar-me de um jogador do Mafra, que foi apanhado em fora de jogo e que pontapeou a bola para fora do campo, nem uma repreensão levou, nada. Na altura nem pensei, só pensei em mostrar desagrado, vi que foi uma falta feia, mais uma, sobre o Grujic e árbitro nada assinalou", explicou.