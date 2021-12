Sérgio Conceição chama 10 jogadores da equipa B ao treino do FC Porto

O regresso do FC Porto ao trabalho contou com várias novidades. Sérgio Conceição chamou 10 jogadores da equipa B ao treino desta terça-feira, aproveitando o facto de os dragões já estarem de fora da Allianz Cup para ver alguns jovens na véspera do jogo com o Rio Ave.Foram eles João Marcelo, Zé Pedro, Romain Correia, João Mendes, Mor Ndiaye, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Peglow, Gonçalo Borges e Danny Loader.Pepe, Marcano, Wendell e Evanilson ficaram em tratamento.