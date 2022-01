Sérgio Conceição chama três defesas da B para o arranque da operação Belenenses SAD

Rodrigo Pinheiro, João Marcelo e João Mendes, todos da equipa B, fizeram parte das opções de Sérgio Conceição no arranque da operação Belenenses SAD, jogo que marca o início da 2.ª volta da Liga Bwin e que terá lugar no próximo domingo.Com tantas ausências no sector recuado, o técnico foi à formação B procurar reforços e 'pescou' um lateral-direito (Rodrigo Pinheiro), um central (João Marcelo) e um lateral-esquerdo (João Mendes). No boletim clínico, continuam a constar os nomes de Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento). Zaidu, ao serviço da Nigéria, segue na CAN.Esta sexta-feira há nova sessão de trabalho no Olival, desta feita da parte da manhã (10.30).