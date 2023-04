Sérgio Conceição chega às 200 vitórias na 1.ª Liga

Sérgio Conceição alcançou mais um registo histórico no FC Porto. Ontem chegou à vitória 200 na 1ª Liga e entrou no restrito lote de treinadores a conseguir este feito na história do futebol português. Nos registos das competições, apenas oito técnicos tinham conseguido atingir ou superar as duas centenas de triunfos, aos quais se junta Sérgio Conceição, depois do triunfo sobre o Santa Clara.

Nota curiosa para o facto de o técnico portista ter alcançado este número com menos jogos que os outros treinadores com esta marca. Sérgio Conceição chegou às 200 vitórias em 326 jogos realizados.