Sérgio Conceição: «Chegámos naturalmente a estes números e que são exagerados»

"Se nós começássemos o jogo da forma que acabámos iríamos ter as mesms dificuldades. O Tondela apresentou-se de uma forma muito competente a defender dentro do seu 5x3x2, com oito jogadores no corredor central, o que dificultou muito aquilo que era o explorar do espaço interior. Eles bascularam de forma competente, e nós, com muita gente por dentro, não explorámos os corredores laterais como devíamos e prevíamos. Apesar disso, criámos duas ou três situações na 1ª parte em que poderíamos ter marcado. Até ao penálti, o Tondela mereceu porque defendeu bem, a bloquear a maior parte dos passes que tínhamos. O intervalo foi importante porque retificámos algumas coisas. Mesmo antes da expulsão, já estávamos bem no jogo, estávamos a encontrar o espaço que nós queríamos com algum desgaste do adversário. Somos uma equipa constantemente à procura do golo. Chegámos naturalmente a estes números que são exagerados por aquilo que o Tondela fez na 1ª parte", frisou em declarações à Sport TV.