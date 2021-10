Sérgio Conceição: «Cobiça a Luis Díaz? Não sinto dores de cabeça com especulações»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Tondela (amanhã, às 18 horas) e abordou a evolução de Luis Díaz no FC Porto e o papel preponderante do jogador na Champions, o que tem aumentado a cobiça ao colombiano.





"Não sinto dores de cabeça com as coisas que gravitam no mundo do futebol, com especulações. Isso não entra no balneário. Os jogadores, jogando uma Liga dos Campeões e com o mediatismo que a prova tem, é natural que suscitem cobiça. Agora, não interfere na preparação do nosso jogo com o Tondela nem no estado de espírito do Luis", afirmou.