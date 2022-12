Sérgio Conceição: «Colinho? O Diogo Costa é pesado... Ele está bem»

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão do jogo do FC Porto com o Vizela, uma partida da Taça da Liga que se disputa amanhã, no Estádio do Dragão, a partir das 20h30. O treinador do FC Porto foi questionado sobre se Diogo Costa precisou de "colinho" no regresso ao clube depois da participação no Mundial'2022."Ele é pesado... O Diogo é um excelente profissional, um rapaz muito dedicado, com enorme talento. Precisa de retomar os trabalhos aqui. O 'colinho' é o que acontece no treino, com a exigência que temos aqui e com tudo o que é a nossa dedicação e trabalho. Ele está bem em termos emocionais. Fisicamente, o Pepe e o Eustáquio vieram com mazelas e não podemos contar com eles", referiu o treinador do FC Porto.