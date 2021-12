Sérgio Conceição com cinco ausentes no penúltimo treino antes do Atlético Madrid

Com o duelo frente ao Atlético Madrid a dois dias de distância, Sérgio Conceição continua sem poder contar com cinco jogadores na preparação para a 'final' da Liga dos Campeões. Tal como na véspera, o boletim clínico manteve os mesmos nomes, sem que qualquer um deles tenha registado qualquer evolução.Cláudio Ramos (trabalho de ginásio), João Mário (trabalho de ginásio), Pepe (tratamento), Marcano (tratamento) e Francisco Conceição (tratamento) são os ausentes, sendo que destes cinco apenas João Mário e Pepe acalentam esperanças de jogar diante dos espanhóis.Esta segunda-feira terá lugar a derradeira sessão de trabalho pré-Atlético, com início às 15.30 no Olival e com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. A partir das 17 horas, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão ao encontro.