Sérgio Conceição: «Com dificuldade conseguimos o objetivo que era ganhar»

Iguala recorde de 16 vitórias

As vitórias servem para celebrar títulos.



Desempenhos de Eustáquio e Galeno.

"Têm alguma coisa a sofrer para chegarem ao ponto que nós queremos. A ligação com os colegas preciosa de tempo, mas a qualidade está lá. Se vieram ajudar a equipa é porque achei que têm potencial para isso."



Pepe

"Era a melhor opção, achei que hoje, na minha opinião, era importante o Pepe entrar de início."

Sérgio Conceição em declarações à SportTV, depois da vitória do FC Porto esta noite diante do Arouca, por"Foi fazer exames, não sabemos pormenores, mas era impeditivo. Vamos ver os resultados desses exames.""Foi um jogo difícil, é sempre difícil jogar em Arouca, o relvado não estava fácil, contra equipa organizada, agressiva... Houve muitos duelos, muita intensidade no jogo mas pouca espetacularidade e poucos lances no último terço. Sabíamos que quando lá chegávamos era com perigo, na 1ª parte tivemos um golo anulado, por 5 centímetros salvo erro, mas não criámos mais pela qualidade defensiva do Arouca. Na 2ª parte entrámos de maneira forte, a conseguir o golo Fizemos o segundo, podíamos ter ampliado mas seria injusto para o Arouca.""Sem sofrer com Pepe. Mas isso não se deve a um jogador, mas sim a um bom trabalho de todos os setores. Percebemos que essa solidez defensiva é essencial para se ganhar jogos e hoje estivemos bem. Não sendo um treinador conservador, não gosto de sofrer golos.""Mantive o plano, queria o segundo golo. Procurei mais presença e mais peso na nossa frente e ataque com a entrada do Mehdi, também queria um bocadinho mais de projeção do lado direito da parte do nosso lateral... Com dificuldade conseguimos o objetivo, que era ganhar."